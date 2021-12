Kann Donald Trump die Wahl 2024 gewinnen? Unser Korrespondent glaubt: ja. Was würde das bedeuten? Und wo ist da der Lichtblick? Ein Brief aus New York.

Von Christian Zaschke, New York

Vor einigen Wochen tauschte ich einige E-Mails mit meinem früheren Mentor Heinrich Detering aus. Wir sind mittlerweile Brieffreunde. Detering ist Professor für Germanistik in Göttingen und meiner bescheidenen Meinung nach einer der großen Gelehrten des Landes. Er wollte wissen, wie es mir in New York gerade ergehe, und ich schrieb, dass es mir persönlich blendend gehe, aber das Land sich in einem verheerenden Zustand befinde.