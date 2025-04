Ferien in Trumpistan

Darf man in den USA Urlaub machen, wo das Land die Freiheitsrechte so schlimm mit Füßen tritt? Unser Kolumnist hat darauf eine eindeutige Antwort.

Von Hilmar Klute

Wir haben das Haus auf Kiawah Island lange vor Ausbruch jener Debatte gebucht, ob man in den USA noch Urlaub machen darf oder nicht. Amerika ist im Augenblick ein Land, das von sehr unmoralischen Leuten regiert und von sehr moralischen Leuten beurteilt wird. Und bei der Frage, ob man überhaupt noch, und dazu als Deutscher, hierhin fahren soll, werden Argumente ins Feld geführt, die man lange in der Asservatenkammer der Küchenethiker gut aufgehoben fand. Ein Land, das seine Einwanderer dermaßen beutelt, die Freiheitsrechte mit Füßen tritt, die Universitäten ausbluten und die Grönländer zittern lässt, dürfe man nicht als Urlaubsland verharmlosen. Und vielleicht kapieren die Amis irgendwann, was ihnen entgeht, wenn die Moni aus Ismaning während der gesamten Amtszeit von Donald Trump keine Rundreise durch die Neuenglandstaaten macht.