Bringt doch immer wieder eine ganz eigene Komik, wenn Songs – titelbedingt, also weil keiner auf den restlichen Text hört – missverstanden werden. Der Goldstandard hierbei ist natürlich seit Jahrzehnten „Born in the U.S.A.“, Bruce Springsteens vermeintlich inbrünstige Vaterlandshymne, zu der die Patrioten sich so gern in ihrem erdigen Stolz suhlen, während bereits die erste Zeile „Born down in a dead man’s town“ eigentlich anderes vermuten ließe.

Künstliche Intelligenz : Diese Herren hätten da noch einen Plan B Das Risiko eines Börsencrashs wegen der irren KI-Investments wächst. Ausgerechnet die Chefs der Branche reden von einer Blase. Was steckt dahinter? SZ Plus Essay von Philipp Bovermann ...

Was sich freilich eilig bestätigt, wenn Springsteen unter anderem von dem jungen Mann berichtet, der nach einer kleinen Barschlägerei (wie früher wohl tatsächlich üblich) von einem Richter vor die Wahl gestellt wird, entweder ins Gefängnis zu gehen – oder zur Armee. Resultat: „So they put a rifle in my hand / Sent me off to a foreign land / To go and kill the yellow man“. Asiaten erschießen statt Knast. Ehrensache, dass Donald Trump, der nach Aussagen selbst seiner Gefolgsleute nicht oft über Titelzeilen hinauskommt, den Song für frühere Wahlkampfauftritte nutzte.

Trump, so wirft es ihm die Klage vor, sei sich sehr wohl bewusst, dass er eine Lizenz bräuchte

Ehrensache auch, dass er mit einer gewissen Manie „Rockin’ in the Free World“ verwendet hat, das Lied, das ein politisch latent radikaler Kauz namens Neil Young 1989 auf seinem Album „Freedom“ veröffentlicht hat, und das auf der Liste der großen Missverstandenen ebenfalls dringend auf vorderste Plätze gehört. Es geht im Text unter anderem und besonders eindrücklich eine Strophe lang um eine Frau auf der Straße, die ihr Baby bei einer Mülltonne abstellt, um Crack (also rocks) zu rauchen. Wirklich vehement bezaubernd mehrdeutiger Titel damit, nein?

Gerade ist „Rockin’ in the Free World“ wieder in den sogenannten Schlagzeilen, weil der Kanadier Young sich, nachdem Worte des Widerspruchs und der Verachtung nicht ausreichten, dazu entschieden hat, den amerikanischen Präsidenten zu verklagen. Genaugenommen taucht Trump in der Klage namentlich nicht auf, wie der amerikanische Rolling Stone den Akten entnommen hat, richtet Young seine Zehn-Millionen-Dollar-Klage gegen ein „fundraising committee“, ein Spendenkomitee, das den Titel in Ohio genutzt hatte.

YouTube Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Trump, so steht es nach Berichten des Magazins in der Schrift, sei allerdings „personally aware“, dass es einer Lizenz bedürfte, um den Song bei Veranstaltungen spielen zu dürfen. Und dass Young diese Lizenz weder früher gegeben hat, noch in Zukunft geben wird. Eine Klage aus dem Jahr 2020, bei der Trump angeblich zugestimmt haben soll, den Song nie wieder zu verwenden, sei dafür ein starkes Indiz. Allerdings macht es das amerikanische Urheberrecht Klagen wie der von Young nicht eben leicht.

Die Lizenzen der Musik liegen oft bei Musikverlagen, und wer dort die richtigen Pakete erwirbt und bestimmte Einschränkungen beachtet, darf einen Song auf Veranstaltungen spielen. Auch auf politischen und dort selbst dann, wenn die Künstler sich distanzieren. Bruce Springsteen wählte seinerzeit – womöglich auch deshalb – einen anderen Ansatz. Statt zu klagen, unterstützte er im Wahlkampf Trumps Kontrahentin Hillary Clinton. Wann immer Trump danach „Born in the U.S.A.“ bei Auftritten spielte, buhten seine Anhänger das Lied aus.