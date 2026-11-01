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USAEin Bürger geht zur Wahl

Lesezeit: 3 Min.

Der junge Robert Prevost, später dann bekannt als Papst Leo XIV., auf einer undatierten Aufnahme.
Der junge Robert Prevost, später dann bekannt als Papst Leo XIV., auf einer undatierten Aufnahme.
Screenshot: Vatican News/ Youtube

Mit Hut: Papst Leo XIV., nein, Robert Prevost hat seine Stimme für die Midterms abgegeben – per Briefwahl.

Von Gustav Seibt

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Der Papst wählt nicht, er wird gewählt. Das gilt für den Vatikanstaat, in dem der Papst als absoluter Monarch ohne Gewaltenteilung regiert, es gilt auch für die Weltkirche, die keine demokratische Verfassung hat und mutmaßlich auch nie bekommen wird. Nun aber hat der Vatikan mitgeteilt, dass der Papst doch gewählt hat, und zwar bei den bevorstehenden Midterms, den Zwischenwahlen zum Kongress der Vereinigten Staaten. Der Papst habe „seinen Wahlschein per Post nach Chicago geschickt“ und damit „sein Wahlrecht als US-Bürger ausgeübt“, so lautet ein Statement des Presseamts. „Auf wen Leos Stimme gefallen ist, teilte der Vatikan natürlich nicht mit“, erklärt der päpstliche Nachrichtenkanal Vatican News – erkennen wir hier ein leichtes Augenzwinkern?

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