Der Papst wählt nicht, er wird gewählt. Das gilt für den Vatikanstaat, in dem der Papst als absoluter Monarch ohne Gewaltenteilung regiert, es gilt auch für die Weltkirche, die keine demokratische Verfassung hat und mutmaßlich auch nie bekommen wird. Nun aber hat der Vatikan mitgeteilt, dass der Papst doch gewählt hat, und zwar bei den bevorstehenden Midterms, den Zwischenwahlen zum Kongress der Vereinigten Staaten. Der Papst habe „seinen Wahlschein per Post nach Chicago geschickt“ und damit „sein Wahlrecht als US-Bürger ausgeübt“, so lautet ein Statement des Presseamts. „Auf wen Leos Stimme gefallen ist, teilte der Vatikan natürlich nicht mit“, erklärt der päpstliche Nachrichtenkanal Vatican News – erkennen wir hier ein leichtes Augenzwinkern?