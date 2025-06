Der nächste New Yorker Bürgermeister wird wohl ein Muslim mit ugandisch-indischen Wurzeln, so links, dass er als „Sozialist“ gilt. Über eine Begegnung mit dem charismatischen Zohran Mamdani – und eine neue, scheinbar unaufhaltsame Welle in der US-Politik.

Von Andrian Kreye

Die Welle, die den Sozialisten Zohran Mamdani am Dienstag gegen den etablierten Demokraten Andrew Cuomo in New York in die Startposition für das mächtigste Bürgermeisteramt Amerikas trug, nahm im März ihren Anfang. Nach dem Schock von Donald Trumps zweiter Amtsübernahme sammelte die amerikanische Linke ihre Kräfte. Und trat in Aktion.