Wer das wahre Amerika verkörpert, darüber gibt es in der Realität wie in der Kunstgeschichte deutlich verschiedene Ansichten.

Von Andrian Kreye

Man darf die Rolle der Bilder nicht unterschätzen, die nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington die Mythenbildung einer rechten Widerstandsbewegung vorantreiben, die Amerika und die Welt noch lange beschäftigen werden. Dies vor allem, weil diese Bilder bei Amerikanern deutlich andere Emotionen auslösen als im Rest der Welt. Die Stürmer beim Gebet in der Rotunde des Parlamentsgebäudes. Der halbnackte "QAnon-Schamane" aus Arizona mit der Büffelkopfmütze auf dem Vorsitzsessel des Senats. Der Mann aus Arkansas am Schreibtisch der Parlamentssprecherin Nancy Pelosi. Der Kerl mit der Kriegsflagge der Konföderierten vor den Porträts der Nationsgründer. Die Gadsden-Flaggen auf den Stufen zum Kapitol, jene gelben Banner mit der Klapperschlange und dem Schriftzug "Don't Tread On Me". Tritt nicht auf mich. Ein Relikt aus den Zeiten der Revolution, das Christopher Gadsden, General der Kontinentalarmee, 1775 für den Kampf der amerikanischen Marines gegen die britische Krone entworfen hatte, und das heute als Symbol für den Fundamentalismus über den Aufmärschen der Rechten weht.