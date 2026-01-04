Was wir in der Nacht vom Freitag auf Samstag erlebt haben, war das Kidnapping eines Staatspräsidenten durch das US-Militär – im Falle des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro freilich eines Mannes, den die USA und auch andere Staaten nicht als legitimen Präsidenten Venezuelas anerkannt haben. Eines Politikers, der auch in Europa als Diktator angesehen wurde, dem die Opposition im Lande Wahlfälschung und Korruption vorwarf und dem vonseiten der Vereinten Nationen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Vorwurf gemacht wurden.
Angriff auf VenezuelaDas Imperium schreitet voran
Mit dem Angriff auf Venezuela will Donald Trump eine neue Weltordnung installieren. Die USA sollen im Wettstreit mit Russland und China das Sagen haben.
Gastbeitrag von Herfried Münkler
