Was wir in der Nacht vom Freitag auf Samstag erlebt haben, war das Kidnapping eines Staatspräsidenten durch das US-Militär – im Falle des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro freilich eines Mannes, den die USA und auch andere Staaten nicht als legitimen Präsidenten Venezuelas anerkannt haben. Eines Politikers, der auch in Europa als Diktator angesehen wurde, dem die Opposition im Lande Wahlfälschung und Korruption vorwarf und dem vonseiten der Vereinten Nationen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Vorwurf gemacht wurden.