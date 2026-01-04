Zum Hauptinhalt springen

Angriff auf VenezuelaDas Imperium schreitet voran

Auf diesem vom Weißen Haus veröffentlichten Foto überwacht Donald Trump die US-Militäroperationen in Venezuela mit CIA-Direktor John Ratcliffe (links) und Außenminister Marco Rubio (rechts) in Mar-a-Lago.
Auf diesem vom Weißen Haus veröffentlichten Foto überwacht Donald Trump die US-Militäroperationen in Venezuela mit CIA-Direktor John Ratcliffe (links) und Außenminister Marco Rubio (rechts) in Mar-a-Lago. (Foto: Molly Riley/The White House via AP/dpa)

Mit dem Angriff auf Venezuela will Donald Trump eine neue Weltordnung installieren. Die USA sollen im Wettstreit mit Russland und China das Sagen haben.

Gastbeitrag von Herfried Münkler

Was wir in der Nacht vom Freitag auf Samstag erlebt haben, war das Kidnapping eines Staatspräsidenten durch das US-Militär – im Falle des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro freilich eines Mannes, den die USA und auch andere Staaten nicht als legitimen Präsidenten Venezuelas anerkannt haben. Eines Politikers, der auch in Europa als Diktator angesehen wurde, dem die Opposition im Lande Wahlfälschung und Korruption vorwarf und dem vonseiten der Vereinten Nationen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Vorwurf gemacht wurden.

