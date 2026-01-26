Seit dem tumultuarischen Ende der ersten Präsidentschaft Donald Trumps im Sturm aufs Kapitol vom 6. Januar 2021 geht ein Gespenst durch die Vereinigten Staaten, das Gespenst des Bürgerkriegs. Man soll dieses Gespenst nicht leichtfertig beschwören, und gewiss nicht von einem entfernten Beobachterposten aus. Aber man kann doch über die besondere Fragilität der amerikanischen Republik nachdenken.
USAAchtung, es geht um alles
Wahlen? Gefälscht! Gerichte? Nicht zuständig! Polizei? Schicken wir selbst! Donald Trump untergräbt systematisch das Vertrauen in die Institutionen der Republik. Droht der Bürgerkrieg?
Von Gustav Seibt
USA:Eine Demokratie erlischt
Donald Trump regiert im ersten Jahr seit seiner Wiederwahl wie aus dem Handbuch des Autokraten. Ein Spuk in neun Kapiteln.
