Seit dem tumultuarischen Ende der ersten Präsidentschaft Donald Trumps im Sturm aufs Kapitol vom 6. Januar 2021 geht ein Gespenst durch die Vereinigten Staaten, das Gespenst des Bürgerkriegs. Man soll dieses Gespenst nicht leichtfertig beschwören, und gewiss nicht von einem entfernten Beobachterposten aus. Aber man kann doch über die besondere Fragilität der amerikanischen Republik nachdenken.