Zum Hauptinhalt springen

USAAchtung, es geht um alles

Lesezeit: 5 Min.

Minneapolis, im Januar 2026: US-Bundesagenten gehen gegen Demonstranten vor – vor allem aber untergraben sie die Autorität der amerikanischen Verfassungsorgane.
Minneapolis, im Januar 2026: US-Bundesagenten gehen gegen Demonstranten vor – vor allem aber untergraben sie die Autorität der amerikanischen Verfassungsorgane. (Foto: Adam Gray/AP/dpa)

Wahlen? Gefälscht! Gerichte? Nicht zuständig! Polizei? Schicken wir selbst! Donald Trump untergräbt systematisch das Vertrauen in die Institutionen der Republik. Droht der Bürgerkrieg?

Von Gustav Seibt

Seit dem tumultuarischen Ende der ersten Präsidentschaft Donald Trumps im Sturm aufs Kapitol vom 6. Januar 2021 geht ein Gespenst durch die Vereinigten Staaten, das Gespenst des Bürgerkriegs. Man soll dieses Gespenst nicht leichtfertig beschwören, und gewiss nicht von einem entfernten Beobachterposten aus. Aber man kann doch über die besondere Fragilität der amerikanischen Republik nachdenken.

Zur SZ-Startseite

USA
:Eine Demokratie erlischt

Donald Trump regiert im ersten Jahr seit seiner Wiederwahl wie aus dem Handbuch des Autokraten. Ein Spuk in neun Kapiteln.

SZ PlusVon Peter Burghardt, Boris Herrmann und Charlotte Walser (Text) und Felix Hunger (Illustration)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite