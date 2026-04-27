In Washington tauchen immer wieder goldene Statuen auf, die das wunderbare Wirken Donald Trumps auf skulptural-kabarettistische Weise würdigen. Ich bin auch jedes Mal pflichtgemäß hingefahren, wenn die fleißigen Aktivisten von „The Secret Handshake“ ein neues Œuvre in die Nähe des Kapitols gestellt haben, wo Donald Trump eigentlich nicht wirkt – denn Trumps Wirken findet, losgekoppelt von demokratischen Entscheidungsprozessen, im Weißen Haus statt, das Trump wiederum stufenweise in ein Casino umbauen wird.