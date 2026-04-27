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USAWahnsinnig grotesk, wahnsinnig lustig

Lesezeit: 4 Min.

Könnte es so vielleicht nicht inzwischen wirklich im Weißen Haus aussehen?
Könnte es so vielleicht nicht inzwischen wirklich im Weißen Haus aussehen? Evelyn Hockstein/REUTERS

In Washington veralbern Kunstaktivisten den Präsidenten, indem sie ein goldenes Klo aufstellen. Wird der US-Pavillon bei der Biennale in Venedig ähnlich geschmackvoll? Die Auswahl der Verantwortlichen lässt einiges befürchten.

Von Hilmar Klute

In Washington tauchen immer wieder goldene Statuen auf, die das wunderbare Wirken Donald Trumps auf skulptural-kabarettistische Weise würdigen. Ich bin auch jedes Mal pflichtgemäß hingefahren, wenn die fleißigen Aktivisten von „The Secret Handshake“ ein neues Œuvre in die Nähe des Kapitols gestellt haben, wo Donald Trump eigentlich nicht wirkt – denn Trumps Wirken findet, losgekoppelt von demokratischen Entscheidungsprozessen, im Weißen Haus statt, das Trump wiederum stufenweise in ein Casino umbauen wird.

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