Wenn ich mich entscheiden müsste, in welchem Land ich mich im Augenblick lieber aufhalte, würde ich die USA weiterhin der Bundesrepublik vorziehen. Allein schon wegen der vielen Momente des leuchtenden Pragmatismus, die es hier gibt – selbst wenn sich manche von ihnen als Gaukeleien erweisen. Am oberen Rand der Plastiktüten mit den kleinen Gurken, die ich für die Brotdosen meiner Kinder kaufe, steht verheißungsvoll: Tear Off! Wenn man aber die scheinperforierte Pseudolasche aufreißen will, stößt man auf synthetischen Widerstand, und vielleicht ist das Wort Tear auch anders, emotionaler, merzhafter gemeint.