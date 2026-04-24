Das Gerät, an dem das Körpergefühl der gegenwärtigen amerikanischen Regierung im wahrsten Sinn des Wortes hängt, ist das Reck. Pete Hegseth und Robert F. Kennedy Jr. stemmen sich regelmäßig mit unterschiedlichem Erfolg an der Stange hoch und hecheln den Amerikanern mit letzter Puste entgegen, ausgerechnet sie beide würden etwas für die Volksgesundheit tun.
DebatteDen Staatskörper stählen
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Trinken wie Churchill und rauchen wie Schmidt – heute undenkbar. Nicht nur in den USA wird jetzt mit Klimmzügen und Laufschuhen Politik gemacht. Was will der neue Sportkult der Mächtigen sagen?
Essay von Hilmar Klute
USA:Alte Männer und zerbrochene Eier
Donald Trump beschimpft den Sänger Bruce Springsteen als „Dörrpflaume“. Anderswo gehen Eier zu Bruch. Über den aktuellen Knacks mancher Männer.
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