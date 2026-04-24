Das Gerät, an dem das Körpergefühl der gegenwärtigen amerikanischen Regierung im wahrsten Sinn des Wortes hängt, ist das Reck. Pete Hegseth und Robert F. Kennedy Jr. stemmen sich regelmäßig mit unterschiedlichem Erfolg an der Stange hoch und hecheln den Amerikanern mit letzter Puste entgegen, ausgerechnet sie beide würden etwas für die Volksgesundheit tun.