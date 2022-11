Manchmal ist die Inszenierung näher an der Wirklichkeit, als die Dokumentation. Der schottische Tierfotograf David Yarrows hat für sein Kunstprojekt einen Wolf durch Amerika geschickt, um die Stimmung dort abzubilden. Hier etwa die Trotzhaltung der ewigen Sieger: "I'm Not Fxxxing Leaving!".

Ein neuer Brief aus New York: Vielleicht sind die USA doch noch nicht endgültig verloren.

Von Christian Zaschke

Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich an dieser Stelle einen offenen Brief an meinen früheren Mentor Heinrich Detering geschrieben. Detering ist Professor für Germanistik und einer der großen Gelehrten des Landes. Im Grunde kann ich alles empfehlen, was er geschrieben hat, aber besonders möchte ich auf seine Schriften zu Bob Dylan hinweisen, die so zart und scharf sind, so weise und zugewandt, dass sie ihresgleichen suchen.