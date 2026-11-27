Metallisch glänzend, fast schon erhaben beugt sich das berühmte Cloud Gate in Chicago über den Millennium Park. Mit seinen 110 Tonnen fest im Boden verankert, ist an der bohnenförmigen Skulptur nicht zu rütteln. Oder etwa doch? Unter dem Motto „Push the Bean“ fanden sich hier Anfang November Hunderte Menschen zu einer wortwörtlich verrückten Aktion zusammen: Sieben Inches, rund 18 Zentimeter, nach links sollte „The Bean“ mit geeinten Kräften verschoben werden.

Motiviert von Online-Aufrufen und anonym kursierenden Flyern, versammelten sich die Eingeweihten für den „First Push“. Durch das Verschieben der Bohne, so raunte es durchs Internet, werde ein mysteriöser Mann befreit, der in ihrem Inneren gefangen sei. So weit, so irrsinnig. Und das Monument? Bewegte sich keinen Millimeter. Was sich allerdings in Bewegung setzte, ist eine Serie öffentlicher Verschiebungen quer durch die USA: In St. Louis nahm man sich nichts Geringeres als den knapp 200 Meter hohen Gateway Arch vor, in New York den Triumphbogen im Washington Square Park und in der amerikanischen Hauptstadt schließlich das Washington Monument. Die Erfolgsquote in puncto Verrückung: Zero.

Muss man sich Sorgen machen? Schließlich geht es um symbolträchtige Bauten der amerikanischen Geschichte. Tatsächlich scheint das Gegenteil der Fall zu sein: „Es macht einfach Spaß, Menschen zusammenzubringen und sie zu den Denkmälern zu bewegen“, sagt eine der Teilnehmerinnen dem US-Lokalsender News9. Und in den Kommentaren unter einem Instagram-Beitrag der New York Times zu den Aktionen liest man einen Satz immer wieder: „Alle sehnen sich nach Gemeinschaft“.

Vielleicht ist das der Grund, warum sich das Internet hier immer wieder ins wirkliche Leben drängt. Im September 2019 wollte man in Nevada die Area 51 stürmen, um endlich nachzusehen, ob es dort Aliens gibt. „They Can’t Stop All of Us“ hieß die Facebook-Veranstaltung, und Hunderte Leute sind tatsächlich hingefahren. So reicht besonders in den USA mitunter schon ein Meme, damit die Leute das Haus verlassen. In diesem Jahr traf man sich zum Beispiel in diversen Großstädten, um zu sehen, wer Timothée Chalamet am ähnlichsten sieht. Oder wer der überzeugendste „Performative Male“ ist.

Die Verschiebung der Möglichkeiten mit vollem Körpereinsatz scheint in den USA Tradition zu haben

Der Versuch, Unbewegliches kollektiv zu bewegen, kann einen in einer Welt verhärteter politischer Fronten doch hoffnungsvoll stimmen. Leidenschaftlich wurden Denkmäler in der jüngsten Vergangenheit aus politischen Gründen gekippt, gestürzt, verbannt und umkämpft. Dass man sich nun verabredet, um sie ohne tieferen Sinn zu verschieben, hat in seiner Naivität fast schon etwas Befreiendes.

Zugleich liest sich diese Aktion um der Aktion willen auch mit einer gewissen Nostalgie. 1967 brachte der Beat-Literat Allen Ginsberg bei einem Happening gegen den Vietnamkrieg die Idee auf, das Hauptquartier des Verteidigungsministeriums durch gemeinschaftliche Gesänge zum Schweben zu bringen. Später dann, im New York der frühen 2000er-Jahre, versetzten die ersten Flashmobs Menschen in der Öffentlichkeit in Bewegung.

Die Verschiebung der Möglichkeiten mit vollem Körpereinsatz scheint in den USA Tradition zu haben. Vielleicht wäre es also an der Zeit, auch in Europa etwas anzuschieben – wobei das Brandenburger Tor mit seinem massiven Sandstein kein Leichtgewicht sein dürfte.