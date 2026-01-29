Nachdem der 37-jährige Krankenpfleger und US-Bürger Alex Pretti am vergangenen Samstag von mehreren Grenzschützern auf der Nicollet Street in Minneapolis festgehalten, mit Pfefferspray ins Gesicht gespritzt, zu Boden geworfen und schließlich mit zehn Schüssen getötet worden war , entschied Bruce Springsteen, ein neues Lied zu schreiben. Drei Tage später nahm er es in seinem Studio auf. Und schon am Mittwoch, vier Tage nach dem Tod von Pretti, veröffentlichte Springsteen „Streets of Minneapolis“.

Er widmete das Lied neben Alex Pretti auch Renée Good, der 37-jährigen Künstlerin und Mutter dreier Kinder, die am 7. Januar von einem ICE-Agenten in ihrem Auto erschossen worden war, sowie „allen Bewohnern der Stadt und den unschuldigen Immigranten unserer Nachbarschaft“. Auf Instagram schreibt der 76-jährige Musiker: „Das Lied ist meine Antwort auf den Staatsterror, der über die Stadt Minneapolis hereingebrochen ist.“

YouTube Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Der Text des viereinhalb Minuten langen Liedes beschreibt die maßlos verschärften Einwanderungskontrollen von US-Behörden wie ICE und Border Patrol in Minnesota, sowie die entrüsteten Proteste der Bürgerinnen und Bürger gegen diese Einsätze. Auf welcher Seite Springsteen steht, bleibt nicht lange offen: „Eine Stadt in Flammen kämpfte gegen Feuer und Eis / Unter den Stiefeln ihrer Besatzer / König Trumps Privatarmee des DHS / Mit Waffen an ihren Mänteln / Kam nach Minneapolis, um Recht walten zu lassen / So zumindest behaupteten sie.“ Das DHS ist das Department of Homeland Security, das Ministerium für innere Sicherheit beziehungsweise Heimatschutz, unter US-Präsident Donald Trump aber so etwas wie das Herz der Finsternis seiner Politik.

Springsteen hat 2000 schon mal mit einem Song das politische Geschehen in den USA kommentiert

„Streets of Minneapolis“ ist eine zornige Hymne auf den Widerstand. Es ist nicht das erste Mal, dass Bruce Springsteen das politische Geschehen in den USA mit einem Lied kommentiert. Aber so schnell war er noch nie. Als New Yorker Zivilpolizisten 1999 den Studenten Amadou Diallo mit 41 Schüssen töteten, veröffentlichte der Musiker im Jahr darauf das anklagende „American Skin (41 Shots)“. Die Politik des US-Präsidenten Donald Trump kritisierte Springsteen während seiner inzwischen beendeten Welttournee immer wieder von der Bühne aus: „Mein Heimatland ist derzeit in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verbrecherischen Regierung.“

Bei einem kurzen Auftritt vor ein paar Wochen in New Jersey hatte er seinen bald 50 Jahre alten Klassiker „The Promised Land“ bereits der erschossenen Renée Good gewidmet und die Regierungsmaßnahmen in Minneapolis mit „Gestapo-Methoden gegen unsere Mitbürger“ verglichen. Auch andere seiner Lieder, wie „Badlands“ und „Born in the U.S.A.“, seien auf „ihre eigene, humanistische Weise“ Protestlieder, erklärte Springsteen im vergangenen April in einem SZ-Interview. Diese Form verstehe er als wesentlichen Teil seiner künstlerischen Arbeit. „Und ein Protestsong braucht zuallererst: Wut.“

Die Wut des Sängers ist in „Streets of Minneapolis“ unüberhörbar. Dass Springsteen die politisch Verantwortlichen namentlich besingt, ist eher eine Seltenheit – aber diesmal setzte er ihnen ein Denkmal: Neben „King Trump“ greift er sich auch die umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem und Trumps Berater und Erfüllungsgehilfen Stephen Miller: „Trumps Schlägertrupps schlugen auf ihn ein / Auf sein Gesicht, auf seine Brust / Dann hörten wir die Schüsse / und Alex Pretti lag tot im Schnee. / Sie behaupten, es sei Notwehr gewesen / Glauben Sie bloß nicht, was Sie selbst gesehen haben / Unser Blut, unsere Knochen / Trillerpreifen und Telefone / Gegen die schmutzigen Lügen von Miller und Noem.“

Abgesehen von dem tödlichen Einsatz der Homeland-Untergebenen selbst war es offenbar auch für Springsteen nicht auszuhalten, wie kaltblütig US-Regierungsmitglieder und ihre republikanischen Adjutanten die Geschehnisse in Minneapolis verdrehten – entgegen vielfacher Videobeweise. Aus Renée Good machten sie eine „Terroristin“, aus Alex Pretti einen gewaltbereiten Waffennarren, der selbst Schuld an seinem Tod trage, weil er während der Demonstration, bei der er erschossen wurde, eine Pistole bei sich hatte. Dass die vielen Handyaufnahmen von Passanten eine andere Geschichte erzählen, kümmert sie nicht.

Dass das Gesetz im Bundesstaat Minnesota das Tragen einer Waffe in der Öffentlichkeit erlaubt, dass Pretti einen gültigen Waffenschein besaß, dass er die Waffe zwar am Körper, nicht aber in der Hand trug, dass er von den Bundesbediensteten entwaffnet wurde, ehe sie auf ihn schossen, spielt für die Trump-Vasallen keine Rolle. Und dass vor allem die Republikaner das Recht auf das Tragen einer Waffe seit jeher mit allen Mitteln verteidigen, haben sie plötzlich auch vergessen. Der ewig brillante Jon Stewart kommentierte die rhetorische Selbstentleibung der US-amerikanischen Rechten in seiner „The Daily Show“: „Wollt ihr mich verarschen? Ausgerechnet ihr wollt uns jetzt erklären, dass es problematisch sei, wenn ein Bürger eine Pistole bei sich trägt, auch wenn er dazu das Recht hat? Ganz plötzlich sind also doch Waffen das Problem? Das haut mich verdammt noch mal um.“

Eine Bewegung hat Springsteen noch nicht um sich geschart

Springsteen hat sich gegen die Ironie entschieden – und für den Furor, für das Pathos. Mit dem Protestsong-Frühwerk seiner Idole im Hinterkopf, in der Erzähltradition von Bob Dylans „Hurricane“ und ausgestattet mit der Kompromisslosigkeit von Woody Guthrie, natürlich auch mit der unvermeidlichen Mundharmonika, aber zudem mit der Unterstützung einer vielköpfigen Band, wuchtet sich Springsteen durch das neue Lied, bis hin zum Chorus, der, wie so oft bei ihm, bei allem Leid und aller Wut ein Aufruf sein muss: „Oh Minneapolis, ich höre dein Weinen durch den blutigen Nebel / Wir werden uns an die Namen derer, die gestorben sind, erinnern / Auf den Straßen von Minneapolis“. Am Ende sind die Chöre der Demonstranten in Minneapolis zu hören, die auf der Straße skandieren: „ICE out! ICE out!“

Eine Bewegung hat Springsteen noch nicht um sich geschart. Bei der „Golden Globes“-Verleihung trugen einige wenige Schauspielerinnen und Schauspieler „Be Good“-Buttons – auch in Erinnerung an Renée Good. Die Sängerin Billie Eilish beschimpfte die ICE-Behörde auf Social Media als „staatlich finanzierte und unterstützte Terroristengruppe“ und forderte andere Berühmtheiten nach dem Tod von Alex Pretti auf demselben Kanal zu mehr Engagement auf: „U gonna speak up?“ – „Sagt Ihr auch was?“. Die Resonanz blieb dürftig. Sängerin Olivia Rodrigo nannte die ICE-Einsätze „unzumutbar“, Rage-Against-the-Machine-Gitarrist Tony Morello kündigte ein Benefizkonzert für die Angehörigen der Getöteten an. Abgesehen davon ist es auch unter Künstlerinnen und Künstlern in den USA gespenstisch still.

Vielleicht bewegt Springsteens Engagement am Ende wenig. Aber immerhin bewegt er sich. „Alles, was du tun kannst, ist zur richtigen Zeit deine Gefühle zu äußern und dem Kurs, den das Land eingeschlagen hat, zu widersprechen“, sagte der Musiker im Gespräch mit der SZ. Das versucht er mit diesem Lied. Und auch wenn die Regierung Trump weiter daran arbeiten wird, Fakten und Bilder zurechtzubiegen, wird es ihr doch schwerfallen, dieses Lied aus der Welt zu kriegen. Protestlieder mögen selten musikalische Kleinode sein, aber sie haben oft eine überraschend lange Lebensdauer, zumal, wenn ihre Botschaft so schlicht ist wie hier. Seinen kurzen Kommentar zu „Streets of Minneapolis“ beschließt der Musiker auf Instagram so knapp wie grundsätzlich: „Be free. Bruce Springsteen“.