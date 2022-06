Wählt die Extremisten ab! Manche in den USA bringen das Urteil des Supreme Court mit den Mullahs oder den Taliban in Verbindung - als gäbe es keine "homegrown" Fundamentalisten.

Nach dem Abtreibungsurteil in den USA fallen ständig Islam-Vergleiche. Höchste Zeit, ein paar Missverständnisse auszuräumen.

Von Dunja Ramadan

Die Richter des US-Supreme Courts tragen Bart und Turban, als sie das Abtreibungsurteil verkünden. Sie blicken grimmig, wie Männer mit Bart und Turban eben so gucken. Rechts von ihnen steht die amerikanische Flagge: die der Vereinigten Staaten, des "land of the free", des "Landes der unbegrenzten Möglichkeiten", das nach diesem Urteil zum Land der begrenzten Möglichkeiten wird. Vor allem für seine Frauen.