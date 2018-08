20. August 2018, 20:38 Uhr Nachruf auf Uri Avnery In den Feldern der Philister

Der israelische Autor und Aktivist Uri Avnery hat bis zuletzt für den Frieden mit den Palästinensern gekämpft. Er wurde 94 Jahre alt.

Von Alexandra Föderl-Schmid

Wer ihn besuchte, dem fiel in der Wohnung sofort ein riesiger Blumenstrauß auf. Daneben, an das Buchregal gelehnt, ein Porträtfoto seiner 2011 verstorbenen Frau Rachel. Dass er ihr in den 58 Jahren des gemeinsamen Lebens zu selten Blumen geschenkt habe, das hat er bedauert. "Sonst eigentlich nichts", sagte Avnery mit diesem Lachen, das immer mehr ein Kichern war.

Uri Avnery hat wenig ausgelassen in den 94 Jahren seines Lebens, er hat Grenzen überschritten vom Beobachter zum Aktivisten, vom Publizisten zum ...