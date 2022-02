Anika Decker verklagt Til Schweiger, ein Kameramann bekommt nachträglich Geld für "Das Boot": Was deutsche Gerichte für Filmemacher entscheiden, klingt gerecht. In Hollywood würde man aber sagen: großer Quatsch.

Von Tobias Kniebe

Wer derzeit die Nachrichten aus der Kinobranche verfolgt, muss deutsche Filmproduzenten für eine üble Bande halten. Vor einer Woche kam zum Beispiel die Meldung, dass der Millionenhit-Mogul Til Schweiger seinen erbitterten Widerstand gegen einen Berliner Gerichtsbeschluss endlich aufgibt, seine Co-Autorin Anika Decker in seine Kassenbücher schauen zu lassen. Es geht um die beiden Publikumsrenner "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken", an denen Decker ganz wesentlichen Anteil hatte, an deren Erfolg sie bis auf ihr Grundhonorar aber nicht beteiligt wurde. Bis vielleicht doch Geld fließt, ist es noch ein weiter Weg.