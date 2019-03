25. März 2019, 19:06 Uhr Urheberrechtsreform Das Recht der Verwerter

Jonathan Beck, Leiter des C.-H.-Beck-Verlags, über die Bedeutung der Urheberrechtsreform für deutsche Verleger und warum sie ihre Interessen durch Internetplattformen wie Google und Youtube bedroht sehen.

Interview von Felix Stephan

An diesem Dienstag steht im Europäischen Parlament die "Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt" zur Abstimmung. Sie soll die Urheberrechtsregeln an die Infrastruktur digitaler Verwertungskanäle anpassen. Gegen das Gesetzesvorhaben haben am Wochenende Zehntausende in Deutschland demonstriert. Jonathan Beck, Leiter des C.-H.-Beck-Verlags in München, erläutert die Bedeutung der Urheberrechtsreform für die deutschen Verlage.

SZ: Bei der Eröffnung der Leipziger Buchmesse haben die Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters und Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, noch einmal ...