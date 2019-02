24. Februar 2019, 18:27 Uhr Uraufführung zum Geburtstag Hinter Gittern

Theater ... und so fort spielt anlässlich seines 20-jährigen Bestehens "The fear of 13" nach den Lebenserinnerungen von Nick Yarris

Von SABINE LEUCHT

"Triskaidekaphobie" ist das Wort, das die Angst vor der Zahl 13 benennt. Um die geht es aber eigentlich nicht in dem Stück, das Heiko Dietz nach Nick Yarris Lebenserinnerungen "The fear of 13" geschrieben hat, sondern um den Lebensmut, den es Yarris gab, im Gefängnis solche Begriffe zu lernen und damit jemand zu werden, mit dem er zu tun haben will. Etwa 9400 Bücher hat er gelesen während seiner 8057 Tage im Todestrakt, neun Jahre davon hatte er eine Liebe an seiner Seite und unzählige Male haarsträubende Zufälle gegen sich.

Nun sitzt Heiko Dietz auf einem Stuhl an der Rampe der kleinen Bühne der Pasinger Fabrik und erzählt die Geschichte dieses zu Unrecht Verurteilten. Hinter ihm steuert Tobias Bosse an einem Pult Licht und Sounds, markiert Nebenfiguren, lässt die Namensliste unschuldiger Todeskandidaten abrollen und spielt Bilder von Politikern und Filmen ein, die sich in unser kollektives Gedächtnis eingruben, während Yarris nichts als Gitterstäbe sah.

Mit sparsamen Mitteln hat Heinz Konrad einen intensiven Abend inszeniert, in dem Dietz Yarris' Leid durchdringt und gestaltet. Er spricht mit Armen, Augen, Rotz und Schweiß von der menschlichen Fehlbarkeit, verliert die Worte, scheint zu schrumpfen oder vor Hoffnung und Glück zu explodieren. Als Zuschauer erlebt man zwei Minuten anfänglicher Stille schon als Ewigkeit. "Wenn ich gewusst hätte, was passiert, wäre ich diesen Weg nie gegangen" - der Satz frisst sich ins Gehirn. "Diesen Weg" ging der sechsjährige Nick, als er den Mann traf, der ihm die Unschuld nahm und die Zukunft. Aphasie, Schulprobleme und eine nur durch Drogen zähmbare Angst brachten den 21-Jährigen dazu, mit einem gestohlenen Auto ein Stoppschild zu überfahren. Damit ging alles los ...

Es ist würdig und passend, dass das Theater ... und so fort mit dieser Uraufführung seinen Geburtstag feiert und damit einen Weg, der vor 20 Jahren begann. Eigentlich vor 30, wie Theaterleiter Dietz erzählt, denn schon 1989 hatte auf genau derselben Pasinger Bühne die erste Inszenierung "einer zusammengewürfelten Gruppe aus Schauspieler-sein-Wollenden und ganz normalen Leuten" desselben Namens Premiere. Dietz kam 1992 dazu. 1999 zog der unerschrockene "... und so fort"-Kern in die Räume des ehemaligen Modernen Theaters an der Hans-Sachs-Straße. Das Kulturreferat lachte sie aus, sie legten dennoch los. Zunächst ganz ohne Geld und mit einer bis heute durch nichts zu bremsenden Energie. Neben einer für ein Privattheater unglaublichen Premierenfrequenz gehört seit 2004 die Schauspielschule TheaterRaum München zum Haus. 2009 zog das ... und so fort in die Kurfürstenstraße 8, wo Jörg Maurer gerade dabei war, sein Unterton aufzugeben. In dem einstigen Luftschutzkeller ersoff die Unternehmung im verregneten Sommer 2017, weil bei der Hofsanierung ein Loch in der Decke nicht geschützt worden war. Derzeit prozessiert man mit der Ex-Vermieterin auf Schadenersatz und arbeitet mit Spenden treuer Fans und der Solidarität fast der gesamten freien Szene mal hier, mal da. Die Heimatlosigkeit muss bald behoben werden, schließlich hat die längst nicht mehr hohnlachende Stadt gerade eine Drei-Jahres-Spielstättenförderung genehmigt.

Doch die jüngste Hoffnung auf den Kopfbau des alten Gesundheitsamtes hat sich wieder zerschlagen. Der müsse, sagt Dietz, jetzt erst EU-weit ausgeschrieben werden. Dabei kann die Zeit fast so lang werden wie im Knast.