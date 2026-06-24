Zum Hauptinhalt springen

TechnologieNa, bereit für ein Update?

Lesezeit: 3 Min.

Bundesweit stand der Verkehr der Deutschen Bahn jüngst still: Eine Anzeigetafel in Rosenheim in der Nacht zum Mittwoch.
Bundesweit stand der Verkehr der Deutschen Bahn jüngst still: Eine Anzeigetafel in Rosenheim in der Nacht zum Mittwoch. Uwe Lein/dpa

Wer diese Frage als normaler Arbeitnehmer bejaht, betritt die Hölle der digitalen Gegenwart. Kein Wunder, dass es die Deutsche Bahn besonders hart trifft.

Von Gerhard Matzig

SZ bei Google bevorzugen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die Deutsche Bahn lahmzulegen. Die drei dafür verantwortlichen CSU-Verkehrsminister Ramsauer, Dobrindt und Scheuer wissen, wie das geht. Während die drei Zerstörer sich aber heute diesbezüglich in Schweigen hüllen, verfolgen wir Fahrgäste mit einem gewissen Unbehagen, gleichwohl hier und da mit Rührung die endlosen Durchsagen der armen Bahn-Mitarbeiter. Zuletzt etwa: „Wir halten auf unbestimmte Zeit. Grund ist eine Stabilisierung des Betriebsablaufs.“ Dann, bedrohlich, aber auch toll: „Wir halten auf unbestimmte Zeit. Grund hierfür sind Unklarheiten im Fahrplan.“ Unklar könnte sein, wohin man will, woher man kommt – und ob einem offenbar also gerade ein ICE auf demselben Gleis entgegenkommt.

Zur SZ-Startseite

Debatte
:Hier unterschreibt ein Dealmaker seine Kapitulation

Trump zeigt, wohin Bosheit, kombiniert mit erstaunlicher Dummheit, führt: in die Selbstzerstörung einer Weltmacht. Iran hat den Krieg mühelos gewonnen, indem es die Eigeninteressen eines Möchtegerntyrannen und Amateurs bedrohte.

SZ PlusGastbeitrag von Timothy Snyder

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite