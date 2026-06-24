Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die Deutsche Bahn lahmzulegen. Die drei dafür verantwortlichen CSU-Verkehrsminister Ramsauer, Dobrindt und Scheuer wissen, wie das geht. Während die drei Zerstörer sich aber heute diesbezüglich in Schweigen hüllen, verfolgen wir Fahrgäste mit einem gewissen Unbehagen, gleichwohl hier und da mit Rührung die endlosen Durchsagen der armen Bahn-Mitarbeiter. Zuletzt etwa: „Wir halten auf unbestimmte Zeit. Grund ist eine Stabilisierung des Betriebsablaufs.“ Dann, bedrohlich, aber auch toll: „Wir halten auf unbestimmte Zeit. Grund hierfür sind Unklarheiten im Fahrplan.“ Unklar könnte sein, wohin man will, woher man kommt – und ob einem offenbar also gerade ein ICE auf demselben Gleis entgegenkommt.