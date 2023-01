Aktivisten der Initiative "Letzte Generation" blockieren eine vielbefahrene Straße in Hamburg, indem sie sich auf der Fahrbahn festkleben.

Die "Sprachkritische Aktion" kürt jährlich ein Wort, welches besonders verschleiernd, euphemistisch oder irreführend ist. Die Jury will damit für angemessenen Sprachgebrauch werben.

"Klimaterroristen" ist das Unwort des Jahres 2022. Das gab die "Sprachkritische Aktion" in Marburg bekannt. Der Ausdruck sei im öffentlichen Diskurs benutzt worden, um Aktivisten und deren Proteste für mehr Klimaschutz zu diskreditieren, begründete die Jury ihre Wahl. Das Wort sei irreführend: Gewaltlose Protestformen zivilen Ungehorsams würden damit in den Kontext von Gewalt und Staatsfeindlichkeit gestellt. Aktivisten würden so "kriminalisiert und diffamiert", kritisierte eine Sprecherin der Initiative.

Auf Platz zwei setzte die Jury den Ausdruck "Sozialtourismus", der 2013 zum "Unwort" gekürt worden war. CDU-Chef Friedrich Merz hatte das Wort im vergangenen September im Zusammenhang mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine verwendet und sich später dafür entschuldigt. Die Jury sah in dem Wortgebrauch "eine Diskriminierung derjenigen Menschen, die vor dem Krieg auf der Flucht sind und in Deutschland Schutz suchen". Zudem verschleiere das Wort ihr prinzipielles Recht darauf.

Auf Platz drei kam die Formulierung "defensive Architektur", die als irreführend und beschönigend kritisiert wurde. Der Ausdruck bezeichnet eine Bauweise, die verhindert, dass sich etwa Wohnungslose länger an öffentlichen Orten niederlassen können.

Die überwiegend aus Sprachwissenschaftlern bestehende Jury will mit dem Unwort des Jahres auf unangemessenen, verschleiernden oder diffamierenden öffentlichen Sprachgebrauch aufmerksam machen. Dabei werden Wörter gerügt, die gegen die Prinzipien der Menschenwürde oder Demokratie verstoßen, die gesellschaftliche Gruppen diskriminieren oder die euphemistische, verschleiernde oder irreführende Formulierungen sind.

Insgesamt habe es mehr als 1400 Vorschläge für das Unwort des Jahres gegeben, sagte Constanze Spieß, Jury-Vorsitzende und Germanistikprofessorin an der Uni Marburg, der Süddeutschen Zeitung vor der Bekanntgabe. Dabei hätten der Krieg in der Ukraine und die Klimaproteste eine Rolle gespielt. Unter den Vorschlägen seien etwa die Ausdrücke "Spezialoperation", "Gratismentalität", "Hygienespaziergang" und "Sondervermögen" gewesen.

Unwort des Jahres 2021 war "Pushback". Der aus dem Englischen stammende Begriff bezeichnet das - internationalem Recht widersprechende - Zurücksenden von Geflüchteten über eine Landesgrenze, ohne dass diese Gelegenheit hatten, einen Asylantrag zu stellen. 2020 wurde mit den Begriffen "Rückführungspatenschaften" und "Corona-Diktatur" erstmals ein Unwort-Paar gekürt. 2019 war "Klimahysterie" das Unwort des Jahres, 2018 "Anti-Abschiebe-Industrie".

Wort des Jahres 2022: "Zeitenwende"

Anfang Dezember hatte bereits die Gesellschaft für deutsche Sprache das Wort des Jahres bekannt gegeben: "Zeitenwende". Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte drei Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gesagt: "Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor." Im Bundestag erklärte Scholz: Es gehe im Kern "um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts, oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen".

Die Gesellschaft für deutsche Sprache hatte ihre Wahl im Dezember damit begründet, dass Scholz den ursprünglich für den Beginn der christlichen Zeitrechnung verwendeten Begriff in einem "zweiten Sinne" gebraucht hatte. "Die deutsche Wirtschafts- und Energiepolitik musste sich völlig neu ausrichten. Verhältnisse zu anderen internationalen Partnern wie China wurden gleichfalls kritisch beleuchtet. Bei vielen Menschen fand auch eine emotionale Wende statt", hieß es in der Begründung weiter.