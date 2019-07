14. Juli 2019, 18:29 Uhr Unterstützung Mehr Fördergeld für die Jugendbibliothek

Um 80 000 Euro auf 532 000 Euro steigt die Förderung der Internationalen Jugendbibliothek in München durch den Freistaat in diesem Haushaltsjahr. Das teilte der bayerische Kunst- und Wissenschaftsminister Bernd Sibler bei einem Besuch mit. "Mir ist ihre Unterstützung ein echtes Anliegen, denn gerade in Zeiten wachsenden antidemokratischen Denkens brauchen wir die interkulturelle Bildungsarbeit der IJB mehr denn je", so Sibler. Einmalig seien im Betrag 30 000 Euro für die Neuaufstellung der Bücher enthalten, die nach einer umfänglichen Reinigung erforderlich geworden ist.