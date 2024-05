Antisemitismus an den Universitäten:Euer Hass auf Juden

Wir sind die, die Leid und Chaos stiften, nicht wahr? Über die Proteste an den Universitäten und die neuesten Variationen in der langen Geschichte des Antisemitismus.

Gastbeitrag von Eva Illouz

Die Linke, die sich selbst als "woke" bezeichnet, demonstriert auf den Straßen und an den Universitäten in aller Welt, um die Befreiung Palästinas zu fordern, was in vielen Fällen gleichbedeutend mit der Beseitigung Israels ist. Diese Proteste unterscheiden sich deutlich von der Forderung nach einer politischen Lösung des unerträglich komplexen Konflikts, der Israelis und Palästinenser trennt. Sie haben die Hamas, eine terroristische und fundamentalistische Organisation, gefeiert und sich häufig auch ihre Ziele zu eigen gemacht; sie befürworten den Abbruch der Beziehungen zu Israel, einer sehr unvollkommenen, aber unzweifelhaft demokratischen Gesellschaft.