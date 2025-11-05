Das Schreckbild für jeden wahren Konservativen und die kategorische Verneinung jener bürgerlichen Tugenden, die Mäßigung, Verzicht und womöglich sogar Verfeinerung heißen, darf man sich so vorstellen: dass da ein Mensch ist, der in jede Wurst, die man ihm hinhält, hineinbeißen muss. Der so gierig auf Hamburger, Döner und Leberkas ist, dass seine Bewunderer unruhig werden, wenn er zwei Wochen lang kein Fleischfoto gepostet hat. Und der, während er die riesigen Portionen noch verdaut, all jene als Spaßverderber und Verbotsfetischisten beschimpft, die daran erinnern, dass solche Fleischmengen ungesund sind, für den Esser und für eine Umwelt, deren Ressourcen man vernünftiger bewirtschaften könnte.