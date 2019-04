26. April 2019, 18:40 Uhr Uni-Konferenz Kopftuch-Debatte in Frankfurt

Erneut gibt es eine aufgeregte Diskussion über Ausschluss oder Redefreiheit an den Universitäten. Die Ethnologin Susanne Schröter, Professorin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, hat eine Konferenz mit dem Titel "Das islamische Kopftuch - Symbol der Würde oder der Unterdrückung?" organisiert, die dort am 8. Mai im Gebäude des Exzellenzclusters "Normative Ordnungen" stattfinden soll. Als Rednerinnen wurden neben Verteidigern der Religionsfreiheit auch prominente Kritikerinnen des Kopftuchs eingeladen: die Publizistin Alice Schwarzer, die Soziologin Necla Kelek und die Schuldirektorin Ingrid König.

Aktivistinnen aus der Studierendenschaft haben daraufhin nicht nur gefordert, die Veranstaltung abzusagen, sondern auch im Internet eine Kampagne unter dem Stichwort "#schroeter_raus" angezettelt. Die Universitätspräsidentin Birgitta Wolff erklärte dazu in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Versuche mancher Kreise, sich selbst zur ,Diskurspolizei' zu ernennen, weisen wir mit Nachdruck zurück." Auch der Allgemeine Studierendenaussschuss (Asta) distanziert sich von der "Hetzkampagne", die Islamkritik mit Rassismus gleichsetze.