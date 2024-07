Von Jörg Häntzschel

Auf ihrem zur Zeit in Delhi stattfindenden Treffen hat das Unesco-Welterbekomitee am Sonntag das Residenzensemble in Schwerin als Menschheitserbe ausgezeichnet. Zur Begründung erklärte die Unesco, die Anlage, die neben dem Schloss über 30 weitere historische Gebäude und Gärten umfasst, zeuge von der „letzten Blüte höfischer Kultur und Schlossbaukunst des 19. Jahrhunderts“. Die deutsche Unesco-Botschafterin Kerstin Pürschel hob die umfassende Restaurierung des Ensembles nach der Wende hervor. Sie sei eine „gute Grundlage für die Erhaltung der Welterbestätte für zukünftige Generationen“.