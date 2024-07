Von Jörg Häntzschel

Auf ihrem zurzeit in Delhi stattfindenden Treffen hat das zuständige Unesco-Komitee die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine zum Welterbe erklärt. Dazu gehören der Gründungsort der protestantischen Freikirche im sächsischen Herrnhut und die später gegründeten Siedlungen in Bethlehem, Pennsylvania, und im nordirischen Gracehill. Eine weitere Siedlung der Herrnhuter, Christiansfeld in Dänemark, erhielt schon 2015 den Welterbetitel. Herrnhut ist der 53. Welterbeort in Deutschland. Die Präsidentin der deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, sagte, die Siedlungen stünden für den kulturellen und geistigen Austausch über Ländergrenzen und Kontinente hinweg. „Sie sind in Vielfalt vereint und damit ein Sinnbild für die Welterbeidee.“