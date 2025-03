Interview von Gerhard Matzig

Die Studie „O2H Office to Housing“, die am Donnerstag vom Bund der Architektinnen und Architekten (BDA) in München veröffentlicht wird, liefert eine Handreichung zur „Transformation ungenutzter Büroflächen in bezahlbaren Wohnraum“. Wer die Studie liest, fragt sich, warum die Gesellschaft noch leer stehende Büros akzeptiert, während aus der Wohnungskrise eine Wohnungsnot wird. Rudolf Hierl ist als Architekt und Stadtplaner einer der Autoren der Studie.