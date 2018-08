17. August 2018, 20:28 Uhr Ulrich Rasche im Porträt Läuft!

Im Sprechschritt durch den Bühnenbombast: ein Treffen mit dem Regisseur Ulrich Rasche, der martialische Chöre aufmarschieren lässt.

Von Christine Dössel

Wer je in die Überwältigungsmaschinerie einer Inszenierung von Ulrich Rasche geraten und womöglich völlig zermürbt und platt gewalzt wieder herausgekommen ist, wird sich fragen, was für ein Zuchtmeister hier am Räderwerk ist. Die meist schwarz uniformierten Männerchöre, die der Monumentalregisseur auf stählernen Bühnenungetümen aufmarschieren und zu repetitiver Minimalmusik Texte skandieren lässt, sind so perfekt organisiert, geführt und durchchoreografiert, dass das auf einen harten Drill schließen lässt.

Rasche macht ein unerbittliches Dauerlauftheater von militaristischer Anmutung. Manch einer wird sich den formstrengen ...