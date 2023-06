Von Till Briegleb

Er habe sich schon wie ein Schwerkranker gefühlt in den letzten Monaten, sagt Ulrich Khuon. Ständig wurde der scheidende Intendant des Deutschen Theaters gefragt, wie es ihm gehe, jetzt, da die Ära Khuon in Berlin nach 14 Jahren zu Ende und der 72-Jährige in Rente geht. Doch nachdem bereits etliche Abschiedsinterviews geführt und in Konstanz, Hannover, Hamburg und Berlin, den Stationen seiner Karriere, so manche Würdigungen geschrieben waren, da wurde der eingebildete Patient plötzlich wieder gesund. Ein Brief aus Zürich beendete im April die Trauerinfektion. Khuon wurde gefragt, ob er sich vorstellen könne, ein Jahr lang interimistisch die Intendanz am Schauspielhaus Zürich zu übernehmen, wenn dort 2024 die Leitung von Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg nach fünf Jahren endet.