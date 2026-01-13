Es waren einmal vier Brüder Enzensberger. Einmal der früh berühmte und bald weltberühmte Hans Magnus. Dann der Anglistikprofessor Christian, dessen Buch „Größerer Versuch über den Schmutz“ – natürlich 1968 erschienen – schon wegen seines verheißungsvollen Titels für Aufmerksamkeit sorgte.