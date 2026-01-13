Zum Hauptinhalt springen

NachrufKindskopf, Kommunarde, Bruder

Lesezeit: 2 Min.

Ulrich Enzensberger bei einer Lesung von Texten seines Bruders Christian Enzensberger und eigenen Erinnerungen im Jahr 2017.
Ulrich Enzensberger bei einer Lesung von Texten seines Bruders Christian Enzensberger und eigenen Erinnerungen im Jahr 2017. (Foto: Matthias Reichelt/imago images)

Er war Mitglied der „Kommune 1“ und politischer Abenteurer, und er schrieb gern über Revolutionäre: Ulrich Enzensberger, der letzte der vier Enzensberger-Brüder, ist gestorben.

Nachruf von Joseph von Westphalen

Es waren einmal vier Brüder Enzensberger. Einmal der früh berühmte und bald weltberühmte Hans Magnus. Dann der Anglistikprofessor Christian, dessen Buch „Größerer Versuch über den Schmutz“ – natürlich 1968 erschienen – schon wegen seines verheißungsvollen Titels für Aufmerksamkeit sorgte.

