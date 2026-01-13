Es waren einmal vier Brüder Enzensberger. Einmal der früh berühmte und bald weltberühmte Hans Magnus. Dann der Anglistikprofessor Christian, dessen Buch „Größerer Versuch über den Schmutz“ – natürlich 1968 erschienen – schon wegen seines verheißungsvollen Titels für Aufmerksamkeit sorgte.
NachrufKindskopf, Kommunarde, Bruder
Lesezeit: 2 Min.
Er war Mitglied der „Kommune 1“ und politischer Abenteurer, und er schrieb gern über Revolutionäre: Ulrich Enzensberger, der letzte der vier Enzensberger-Brüder, ist gestorben.
Nachruf von Joseph von Westphalen
