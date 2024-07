Ulla Berkéwicz zu Siegfried Unseld:So liebte und so lebte er

So liebte und so lebte er

Gastbeitrag von Ulla Berkéwicz

„In diesem Haus jeder Erinnerung an die Zukunft“, schrieb George Steiner, der in den 70er-Jahren den Begriff Suhrkamp-Kultur geprägt hatte, 2003 ins Gästebuch der Frankfurter Klettenbergstraße. Thomas Sparr und ich holten ihn damals in den Verlag zurück. Siegfried Unselds Klettenbergstraßenhaus können wir nicht mehr zurückholen, doch ist vieles, was dort von ihm erfunden und niedergeschrieben wurde, seit über 14 Jahren in Marbach geborgen, und noch mehr wird dazukommen aus seinem Erinnerungshaus.