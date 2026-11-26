Orangefarbene Sneaker und eine schwarze Fleece-Jacke. Mehr braucht es nicht, um beim „Abend mit Ulf Poschardt“ in Wien von einem Türsteher des Raumes verwiesen zu werden. Als Journalist angemeldet? Egal, raus! Dann steht man da in der Kälte vor dem „Bieradies“ am Wiener Judenplatz und beobachtet durch das Fenster, wie sich die Menschen durch das gesteckt volle Wirtshaus quetschen, um ihren Glüh- oder Weißwein möglichst nah am ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu schlürfen. Und wartet.
DebattePoschardt im Safe Space
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Ulf Poschardt feiert in Wien den Untergang des „Shitbürgertums“. Eingeladen hat ihn Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der mit einem neuen Thinktank den nächsten Schritt in Richtung Comeback wagt. Wächst da zusammen, was zusammen gehört?
Von Valentin Kasagranda
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