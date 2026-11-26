Ulf Poschardt feiert in Wien den Untergang des „Shitbürgertums“. Eingeladen hat ihn Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der mit einem neuen Thinktank den nächsten Schritt in Richtung Comeback wagt. Wächst da zusammen, was zusammen gehört?

Im Netz und auf der Bphne (hier ein Foto aus Tübingen) greift Ulf Poschardt gern mal zu derberen Worten. Bei seiner Buchpräsentation in Wien fand er das nicht angebracht, zu viele teure Anzüge im Publikum.

Orangefarbene Sneaker und eine schwarze Fleece-Jacke. Mehr braucht es nicht, um beim „Abend mit Ulf Poschardt“ in Wien von einem Türsteher des Raumes verwiesen zu werden. Als Journalist angemeldet? Egal, raus! Dann steht man da in der Kälte vor dem „Bieradies“ am Wiener Judenplatz und beobachtet durch das Fenster, wie sich die Menschen durch das gesteckt volle Wirtshaus quetschen, um ihren Glüh- oder Weißwein möglichst nah am ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu schlürfen. Und wartet.