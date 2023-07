Oxana Matiychuk arbeitet an der Universität von Tscherniwzi (Czernowitz) im Westen der Ukraine.

Von Oxana Matiychuk

Meine Freundin O. aus der Region Saporischschja, die mit ihrer Familie seit über zwei Monaten wieder in der Wohnung unserer deutschen Kollegin lebt und den universitären Freiwilligenstab großartig bei der Arbeit unterstützt, schickt mir eines Morgens ein kulturanthropologisch hochinteressantes Video aus ihrem noch besetzten Heimatort Wassyliwka. O. verfolgt alles, was in Saporischschja und der Region passiert, versorgt mich mit Insider-Informationen und zählt jeden Meter Land, den die ukrainischen Streitkräfte im Süden befreien und ihrer Heimat näherkommen.