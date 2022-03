Charkiw, eine ukrainische Kulturmetropole:Was auf dem Spiel steht

Charkiw steht unter Beschuss. Kaum ein Ort in der Ukraine symbolisierte so sehr das Ineinander, Miteinander und Gegeneinander europäischer Geschichte. Eine Erinnerung.

Von Cathrin Kahlweit

Die Stadt gefiel ihm: "die stillen, mit Gras bewachsenen und mit Aprikosenbäumen bepflanzten Höfe am Bahnhof, die Garagen, Nebengebäude und baufälligen Häuser, aus denen, wie Chamäleons, die Rentner traten". Romeo ist süchtig nach dem Geruch von Zucker und Schokolade im Viertel um die Süßwarenfabrik, nach dem Markt. Er mag die Stadt mit zwei Flüssen sehr. "Eine Stadt am Fluss ist geschützter und ruhiger", denkt er, "in so einer Stadt hält sich das Leben im Rahmen und folgt einer Ordnung."