Ukraine-KriegRussland kämpft, um die Ukraine auszulöschen, die Ukraine kämpft, um zu existieren

Lesezeit: 3 Min.

„Zwischen Auslöschung und Überleben gibt es keinen Kompromiss“: zerstörte Autos nach den Luftangriffen in der Nacht zum Donnerstag auf Kiew.
„Zwischen Auslöschung und Überleben gibt es keinen Kompromiss“: zerstörte Autos nach den Luftangriffen in der Nacht zum Donnerstag auf Kiew. (Foto: Patryk Jaracz/IMAGO/ZUMA Press)

Für mein angegriffenes Land gibt es keine Kapitulation, keine Niederlage. Die Friedenskonstrukte, die Donald Trump anbietet, sind Schimären.

Gastbeitrag von Sergey Maidukov

Nach einer schlaflosen Nacht in Kyjiw zum 28. August, unter unablässigem Hagel russischer Shaheds und Raketen, ging ich zu einem nahegelegenen See spazieren. Viel Zeit, die friedliche Landschaft zu betrachten, blieb mir nicht. Nur wenige Minuten später heulten erneut die Sirenen, deren langer Klang im offenen Raum unter dem hellen Himmel besonders gespenstisch wirkte.

Krieg in der Ukraine
:Am Kriegskarussell

Kinder mögen hier die russischen Angriffe vergessen – doch auch ein Spielplatz bewahrt Erwachsene in der Ukraine nicht vor schwierigen Fragen: Gedanken aus Kiew zu Front und Flucht.

SZ PlusGastbeitrag von Sergey Maidukov

