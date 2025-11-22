In der vergangenen Woche landete Wolodimir Selenskij in Ankara, um festgefahrene diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges wiederzubeleben. Vertreter aus Moskau und Washington fehlten dort – als würden sich die Herren des Kremls und des Weißen Hauses gerade auf ein vierhändiges Spiel vorbereiten.