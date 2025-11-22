Zum Hauptinhalt springen

Meinung„28-Punkte-Plan“:Das Trojanische Pferd steht vor den Toren Kiews

Gastbeitrag von Sergey Maidukov

Lesezeit: 4 Min.

Wolodimir Selenskij und Donald Trump am Rande einer Generaldebatte der UN-Vollversammlung im September.
Wolodimir Selenskij und Donald Trump am Rande einer Generaldebatte der UN-Vollversammlung im September. (Foto: Evan Vucci/AP/dpa)

Friss oder stirb: Donald Trumps „Friedensplan“ ist nichts anderes als ein Kapitulationsangebot an Präsident Selenskij.

In der vergangenen Woche landete Wolodimir Selenskij in Ankara, um festgefahrene diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges wiederzubeleben. Vertreter aus Moskau und Washington fehlten dort – als würden sich die Herren des Kremls und des Weißen Hauses gerade auf ein vierhändiges Spiel vorbereiten.

Geschichte
:„Zu gewissen Zeiten ist die Ukraine tatsächlich übersehen worden“

Martin Schulze Wessel hat die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine erforscht. Ein Gespräch über verdrängte Kriegsschuld, Putins Ambitionen und Merkels fatale Lehren aus der Geschichte.

SZ PlusVon Moritz Baumstieger und Jens-Christian Rabe

