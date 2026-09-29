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DebatteDas ist die russische Art der Kriegsführung

Lesezeit: 5 Min.

Verzweifelte Rettungsaktion: Die Nationale Akademie der Wissenschaften im Zentrum Kiews steht nach einem Drohnenangriff in Flammen.
Verzweifelte Rettungsaktion: Die Nationale Akademie der Wissenschaften im Zentrum Kiews steht nach einem Drohnenangriff in Flammen.
Dan Bashakov/AP Photo

Weil er 2014 aus dem Donbass floh, verpasste unser Autor nun die Beerdigung seiner Mutter. Doch selbst in Kiew ist niemand mehr sicher, wie der Angriff auf die Akademie der Wissenschaften zeigt. Wird Putins Terrortaktik aufgehen?

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Am Montag, mitten während der Arbeitszeit, flog eine russische Drohne in die Nationale Akademie der Wissenschaften im Zentrum von Kiew. Menschen retteten sich über die Leitern der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude; mindestens eine dort beschäftigte Frau kam ums Leben.

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