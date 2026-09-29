Am Montag, mitten während der Arbeitszeit, flog eine russische Drohne in die Nationale Akademie der Wissenschaften im Zentrum von Kiew. Menschen retteten sich über die Leitern der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude; mindestens eine dort beschäftigte Frau kam ums Leben.
DebatteDas ist die russische Art der Kriegsführung
Lesezeit: 5 Min.
Weil er 2014 aus dem Donbass floh, verpasste unser Autor nun die Beerdigung seiner Mutter. Doch selbst in Kiew ist niemand mehr sicher, wie der Angriff auf die Akademie der Wissenschaften zeigt. Wird Putins Terrortaktik aufgehen?
Gastbeitrag von Sergey Maidukov
Lesen Sie mehr zum Thema