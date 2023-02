Krieg in der Ukraine:Deutsche Unerträglichkeit

Wagenknecht, Schwarzer, Precht und Welzer: Nein, sie wissen nicht, was besser für die Ukraine ist - auch wenn sie das glauben. Was sie brauchen, wissen viele Ukrainer gerade selbst am besten.

Von Sonja Zekri

Die Augen der Welt ruhen auf der Ukraine, so der Eindruck dieser Woche. Am Montag hat US-Präsident Joe Biden in einer spektakulären Reise Kiew besucht. Am Dienstag hat der russische Präsident Putin dem Publikum in einer Argumentation aus der Hölle dargelegt, dass Russland in der Ukraine gegen eine vom Westen ferngesteuerte Elite, Pädophile und Nazis kämpft, also quasi um seine Existenz. Am Mittwoch traf er den chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi. Am Freitag, dem Jahrestag des russischen Überfalls, werden Demonstrationen auf der ganzen Welt zum Frieden, zu Verhandlungen oder alternativ zur bedingungslosen Unterstützung der Ukraine mahnen.