Vier Jahre nach Russlands groß angelegter Invasion in der Ukraine ist der Krieg einer Lösung nicht nähergekommen – er ist tiefer und verhärteter geworden. Zwei Münchner Sicherheitskonferenzen sind vergangen, ohne diese Realität zu verändern. Wenn sie einen bleibenden Effekt hatten, dann die verspätete Erkenntnis Europas, dass seine künftige Sicherheit von deutlich weniger – wenn überhaupt noch – amerikanischer Unterstützung abhängen könnte.