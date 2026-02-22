Zum Hauptinhalt springen

Krieg in der UkraineEuropa muss aufrüsten

Ein MG 3 auf einem „Leopard 2 A6“-Kampfpanzer der Bundeswehr.
Ein MG 3 auf einem „Leopard 2 A6“-Kampfpanzer der Bundeswehr. (Foto: IMAGO/Christoph Hardt/IMAGO/Panama Pictures)

Der Krieg von Russland gegen die Ukraine wird nicht am Verhandlungstisch enden. Vier Jahre nach der Invasion muss auch Europa sich endlich für den Notfall kampfbereit machen.

Gastbeitrag von Sergey Maidukov

Vier Jahre nach Russlands groß angelegter Invasion in der Ukraine ist der Krieg einer Lösung nicht nähergekommen – er ist tiefer und verhärteter geworden. Zwei Münchner Sicherheitskonferenzen sind vergangen, ohne diese Realität zu verändern. Wenn sie einen bleibenden Effekt hatten, dann die verspätete Erkenntnis Europas, dass seine künftige Sicherheit von deutlich weniger – wenn überhaupt noch – amerikanischer Unterstützung abhängen könnte.

