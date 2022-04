Das ∄ in Kiew: "Der Club ist der Ort, wo die Community unter sich ist und sich sicher fühlt. Aber danach kann jederzeit etwas passieren. Die Welt da draußen ist unberechenbar."

Von Timo Posselt und Sonja Zekri

Der angesagteste Club Kiews machte sich früh zum Geheimnis. Das fängt schon beim Namen an: ∄. Ein mathematisches Zeichen, das für die Inexistenz einer Einheit steht. In Kiew nennen sie ihn einfach K 41, nach seiner Adresse an der Kyrylivska 41.