Von Jan Heidtmann

Eine Szene im Lastenfahrstuhl des Hotel Ukraina in Kiew, Donnerstagabend. Der reguläre Aufzug ist mal wieder blockiert, ein älterer Mann steigt ein, irgendwie bekannt. Im Verlauf von neun Stockwerken stellt sich heraus, dass es sich um Abel Ferrara handelt. Also den Abel Ferrara, Regisseur von "Bad Lieutenant", "King of New York", zuletzt hat er den albtraumartigen und schwer durchschaubaren Film "Zeros and Ones" mit Ethan Hawke in der Hauptrolle gedreht. "Was ich in der Ukraine mache?", fragt Ferrara. "Ich bin Dokumentarfilmer. Wo soll ich sonst sein?"