Gastbeitrag von Dmitri Muratow und Beatrice Fihn

Die nuklearen Spannungen nehmen im Moment so bedrohlich zu wie noch nie zuvor, nie in der Geschichte. Wladimir Putin hat mit nuklearen Angriffen gedroht, er hat die offensive und defensive nukleare Mobilmachungsbereitschaft Russlands auf die höchste Stufe seit der Auflösung der Sowjetunion erhöht. Er hat sich mit einem anderen Diktator zusammengetan, Alexander Lukaschenko in Belarus, um die Ukraine unter Verstoß gegen das Völkerrecht und der UN-Charta anzugreifen. All das soll auch den Weg für die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus ebnen.