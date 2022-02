Satellitenaufnahme aus Weißrussland, wo Putin derzeit Militärmanöver abhalten lässt, was die Sorgen im Westen vergrößert.

Gastbeitrag von Ivan Krastev

In der Endphase des Ersten Weltkriegs schickte ein deutscher General ein Telegramm an die österreichischen Verbündeten, in dem er die Lage zusammenfasste. Sie sei "ernst, aber nicht katastrophal", schrieb er. Die Antwort, die er erhielt, lautete: "Hier ist die Lage katastrophal, aber nicht ernst."