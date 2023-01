Von Nicolas Freund

Es ist Sommer in der Ukraine. Die Bäume in den Gärten und Parks scheinen grün zu explodieren, die Sonne scheint in die Hinterhöfe der sowjetischen Prachtbauten. Auf einer dunklen Theaterbühne in Kiew schreien fünf junge Ukrainer einander ins Gesicht. Sie sprechen vom Verstehen und von der Wut, von den Körpern der Kameraden und von ihrem ersten Gewehr.