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AufrüstungLive bis zum Einschlag

Lesezeit: 5 Min.

Eine Drohne der ukrainischen K-2-Brigade nimmt ein russisches Militärfahrzeug ins Visier.
Eine Drohne der ukrainischen K-2-Brigade nimmt ein russisches Militärfahrzeug ins Visier. Evgeniy Maloletka/AP Photo

Aktuelle Kriegsdrohnen filmen ihre Ziele und Opfer im Anflug. Wie diese allgegenwärtigen Bilder aus der Ukraine unsere Sicht des Krieges verändern – und bereits die nächste Generation der Maschinen trainieren.

Von Michael Moorstedt

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Heute schreibt die Ukraine Tag zwölf einer auf 40 Tage angelegten Operation, um „den Aggressor zu beeinflussen“. Von „Langstreckensanktionen“ ist recht euphemistisch die Rede, wenn mal wieder eine russische Ölraffinerie in schmierig-schwarzem Rauch aufgeht. Doch der Drohnenkrieg in der Ukraine produziert in der letzten Zeit nicht nur beeindruckende militärische Erfolge, sondern auch unglaublich viel, unglaublich unheimliches Bildmaterial.

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