Aktuelle Kriegsdrohnen filmen ihre Ziele und Opfer im Anflug. Wie diese allgegenwärtigen Bilder aus der Ukraine unsere Sicht des Krieges verändern – und bereits die nächste Generation der Maschinen trainieren.

Heute schreibt die Ukraine Tag zwölf einer auf 40 Tage angelegten Operation, um „den Aggressor zu beeinflussen“. Von „Langstreckensanktionen“ ist recht euphemistisch die Rede, wenn mal wieder eine russische Ölraffinerie in schmierig-schwarzem Rauch aufgeht. Doch der Drohnenkrieg in der Ukraine produziert in der letzten Zeit nicht nur beeindruckende militärische Erfolge, sondern auch unglaublich viel, unglaublich unheimliches Bildmaterial.