Gastbeitrag von Hans Woller

Amancio weinte. Der legendäre Rechtsaußen von Real Madrid verzweifelte an seinem Gegenspieler, verlor die Beherrschung, drosch dann den Ball derart wutentbrannt in die Luft, dass er nach einer Roten Karte den Platz verlassen musste. Am Ende gewann der FC Bayern München mit 2:0 gegen die spanischen Weltstars. Die Münchner zogen in das Endspiel im Europapokal der Landesmeister gegen AS St. Etienne ein, das sie mit 1:0 für sich entschieden.