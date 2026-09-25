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PopEine Sensation

Lesezeit: 5 Min.

Musikerin Uche Yara: „Das Publikum 360 Grad um mich herum und wir erleben, spüren und feiern die Musik gemeinsam.“
Musikerin Uche Yara: „Das Publikum 360 Grad um mich herum und wir erleben, spüren und feiern die Musik gemeinsam.“
Foto: Polina Gavrilova

Ja, ja, die 23-jährige Uche Yara ist die neue Gitarristin von „Bilderbuch“. Sie ist als Solo-Künstlerin aber vor allem eine der erstaunlicheren Erscheinungen der jüngeren Vergangenheit.

Von Jakob Biazza

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Die Ankunft ist bereits erstaunlich. Man trifft Uche Yara in einem wirklich sehr aufdringlich berlinerischen Etablissement, das sie – wichtig – privat nicht besucht. Es ist wohl Hotellobby, aber auch Café, Pop-up-Galerie, Bar, Ausstellungsfläche für Bücher und Magazine, die im echten Leben kein Mensch liest. Ein Industrial-Chic-Laufsteg für Siebdruck-bebuntete T-Shirts und über dem Knöchel zu kurze Hosen. Und alles in allem damit also ein Taubenschlag für Menschen mit noch immer sehr auffälligen Frisuren.

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