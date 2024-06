Von Andrian Kreye

In den nächsten Tagen sollen bei Elon Musks Kurznachrichtendienst X, der früher Twitter hieß, die sogenannten Likes anonymisiert werden. Das ist zwar nur ein technobürokratischer Vorgang eines kalifornischen Unternehmens, das in der digitalen und auch sonstigen Weltöffentlichkeit seit Musks Übernahme deutlich an Bedeutung verloren hat. Und doch erzählen solche Kleinigkeiten aus dem Netz so einiges über den Zustand der Gesellschaft.